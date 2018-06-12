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В Москве пообещали запомнить расширение Вашингтоном антироссийских санкций в канун дня России.

«Со своей стороны, конечно, обратили внимание на то, что два последних расширения Вашингтоном антироссийских санкций имели место в канун наших главных национальных праздников - Дня Победы и Дня России. Мы это запомним», - заявили в МИД РФ.

«В Вашингтоне никак не угомонятся со своими санкциями, вновь распространив их на ряд российских граждан и организаций. Результат, как и прежде, будет нулевой – заставить Россию изменить самостоятельный курс на международной арене не получится. Но американские политики продолжают пребывать в плену иллюзий, возомнив США мировым жандармом, и с каждой новой безуспешной попыткой надавить на нашу страну лишь выставляют напоказ собственную беспомощность», - говорится в заявлении.

Напомним, власти США добавили в санкционные списки еще трех граждан России и пять компаний, имеющих отношение к Российской Федерации. 
ForUm

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