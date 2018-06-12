По состоянию на 12 июня в отдельных районах южных областей Украины стартовали уборочные работы ранних зерновых и зернобобовых культур.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Минагрополитики, намолочено первые 14 700 тонн зерна с 5,1 тысячи га при средней урожайности 29,1 ц/га.

«Начало жатвы в этом году более раннее, чем в среднем за последние годы, но, как известно, этот сезон изначально был довольно нетипичным. Релевантные прогнозы урожайности будут доступны еще не скоро, однако, исходя из текущего состояния посевов и близкой к идеальной перезимовке озимых культур мы сохраняем прогноз урожая в формате «60 млн тонн +», - сообщил первый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк.

Так, жатва стартовала в Николаевской, Одесской и Херсонской областях, где началась уборка озимого ячменя и гороха. В Херсонской области собрали 6,3 тыс. тонн ячменя с 2,3 тыс. га, в Одесской - 3,8 тыс. тонн с 1 тыс. га и в Николаевской - 4,6 тыс. тонн с 1,8 тыс. га.

Также в Николаевской области намолочено первые 300 тонн гороха с площади 100 га.

Всего ранние зерновые и зернобобовые культуры в 2018 году планируют собрать с 9,6 млн гектаров.