Власти США добавили в санкционные списки еще трех граждан России и пять компаний, имеющих отношение к Российской Федерации. Об этом говорится в документе Минфина США, обнародованном на сайте ведомства.

Согласно сообщению, меры были приняты в рамках «американского закона о санкциях CAATSA» (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act – «О противодействии противникам Америки путем санкций»).

В частности, под санкции попали граждане РФ - Олег Чириков, Владимир Каганский и Александр Трибун, а также российские организации – Digital Security и Divetechnoservices из Санкт-Петербурга, а также научно-исследовательский институт «Квант», передает 112 Украина.

Кроме того, санкции были введены против компании Embedi в Израиле, а также компании Erpscan, офисы которых расположены в Амстердаме, Праге и Тель-Авиве. Согласно документу, Embedi и Erpscan связаны с Digital Security.

В Минфине США полагают, что Digital Security, Divetechnoservices и «Квант» связаны с российскими спецслужбами.

В целом же санкции введены за причастность к злонамеренной киберактивности и за сотрудничество с российской Федеральной службой безопасности в этой сфере.

Напомним, США 6 апреля ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников.

Управление по контролю за иностранными активами Государственного казначейства США, проведя консультации с Госдепартаментом, определило 7 российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют, и еще 17 российских высокопоставленных чиновников для введения санкций.