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После аннексии Крыма Россия захватила до 90% от общих рыболовецких ресурсов Украины в Черном море. Об этом заявил заместитель главы Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Андрей Кравченко, комментируя российские квоты на вылов рыбы в регионе, передает Крым.Реалии.

«До аннексии Крыма вылов в Черном море составлял около 40, до 50 тысяч тонн, но в связи с последними событиями часть наших промысловых хозяйств остались на территории Автономной Республики Крым. Около 90% мы потеряли в Черном море промысловых запасов – доступ к ресурсам, а также хозяйствам и суднам, которые остались на аннексированной территории», – отметил чиновник.

Замглавы Госрыбагентства отметил, что в таких условиях промысел в Азовском море остается важным для Украины:

«В Азовском море в 2018 году наши субъекты хозяйствования выловили уже более 37 тысяч тонн – это довольно большой объем, который частично обеспечивает продовольственную безопасность нашего государства», – заключил Кравченко.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.
ForUm

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