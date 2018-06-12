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Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил Украину к участию в проекте Южный газовый коридор. Об этом он сказал во время встречи в Турции с Президентом Украины Петром Порошенко, сообщили ForUm’у  в пресс-службе Главы государства.

Главы государств с удовлетворением констатировали активизацию украинско-азербайджанского диалога на всех уровнях, а также эффективную работу двусторонних механизмов секторального сотрудничества.

В контексте подготовки к проведению в Киеве очередного заседания Совместной межправительственной украинско-азербайджанской комиссии по вопросам экономического сотрудничества был отмечен существенный рост объемов торговли между двумя странами по итогам прошлого года.

Алиев выразил благодарность Порошенко за создание благоприятных условий для открытия Торгового дома Азербайджана в Киеве.

Особое внимание уделялось дальнейшему углублению взаимодействия в энергетической сфере.

Была засвидетельствована готовность сторон к дальнейшему расширению взаимовыгодных отношений в трехстороннем формате Украина-Азербайджан-Турция.

Главы государств отметили обоюдную неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности обеих стран. Стороны обменялись мнениями по подготовке Шестого заседания Совета Президентов Украины и Азербайджана в рамках планируемого официального визита Президента Азербайджанской Республики в Украине.

 

  
ForUm

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