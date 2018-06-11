В Берлине проходят переговоры глав внешнеполитических ведомств Украины, ФРГ, Франции и РФ, сообщили ForUm’у в пресс-службе Министерства иностранных дел.

«В повестке дня заседания – обсуждение состояния выполнения Минских договоренностей, в частности немедленное достижение прекращения огня и деэскалация. Важной темой в этой связи станет обсуждение размещения на Донбассе миротворцев ООН», - говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин также поднимет вопрос немедленного освобождения политических заключенных и заложников, которых незаконно удерживаются в России и на оккупированных ею территориях.

Напомним, 29 мая глава МИД России Сергей Лавров заявил, что встречи министров иностранных дел стран «нормандской четверки» будут иметь карикатурный характер без решения вопросов о Станице Луганской и об особом статусе Донбасса.

Однако министр иностранных дел Германии Хайко Маас на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Мариуполе заявил о согласовании даты и места встречи.