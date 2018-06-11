также в разделеПолитика
Порошенко подписал закон об антикоррупционном суде 27
Медведчук: США формируют газовую зависимость Украины и Евросоюза 163
КИУ собрал ТОП недостоверных заявлений о безвизе 76
«То, о чем мечтали миллионы»: Порошенко поздравил украинцев с годовщиной безвиза 25
Порошенко поблагодарил лидеров G7 за «мощный сигнал» 39
Закон об антикоррупционном суде поступил в АП 93
Страны G7 в итогом коммюнике поддержали Украину 60
Порошенко поручил Денисовой в ближайшее время посетить политзаключенных 41
Порошенко созвонился с Путиным 212
Порошенко: ООС намного эффективнее АТО 31
Парубий торжественно подписал закон об антикоррупционном суде 121
Медведчук: Циничные слова Линчевского — не оговорка, а позиция Минздрава 50
Лидеры G7 выступили против возвращения РФ 55
Туск против возвращения РФ в G7 33
Порошенко: Залог подозреваемым в тяжкой коррупции надо отменить 45
Порошенко – голодающим узникам: Вы нужны нам живыми 47
Парубий: С представлениями ГПУ происходит «детективная история» 34
Западные социологи: В тройку лидеров на выборах в Украине вошли «Батькивщина», БПП и «За життя» 77

В Берлине проходят переговоры глав внешнеполитических ведомств Украины, ФРГ, Франции и РФ, сообщили ForUm’у  в пресс-службе Министерства иностранных дел.

«В повестке дня заседания – обсуждение состояния выполнения Минских договоренностей, в частности немедленное достижение прекращения огня и деэскалация. Важной темой в этой связи станет обсуждение размещения на Донбассе миротворцев ООН», - говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин также поднимет вопрос немедленного освобождения политических заключенных и заложников, которых незаконно удерживаются в России и на оккупированных ею территориях.

Напомним, 29 мая глава МИД России Сергей Лавров заявил, что встречи министров иностранных дел стран «нормандской четверки» будут иметь карикатурный характер без решения вопросов о Станице Луганской и об особом статусе Донбасса.

Однако министр иностранных дел Германии Хайко Маас на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Мариуполе заявил о согласовании даты и места встречи.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги