Ложные сообщения о взрывчатке на территории львовских бизнес-центров поступают с территории Российской Федерации, сообщает управление Службы безопасности Украины в области.
«Оперативники спецслужбы совместно с работниками Нацполиции выяснили, что письма поступали из сети российского интернет-провайдера Теле2. IP-адрес «телефонного террориста» зарегистрирована в Омске, РФ», - говорится в сообщении.
Напомним, в течение последних двух недель на электронный адрес «горячей линии Львова» неизвестный постоянно посылал сообщение о заминировании зданий.
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