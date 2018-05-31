Сегодня, 31 мая, в полицию обратились сотрудники Центра безопасности города, которые сообщили, что около 11:00 они снова получили электронное письмо с информацией о заминировании восьми зданий львовских бизнес-центров.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Три из них расположены на улице Научной, два – на Промышленной, другие - на улицах Зеленой, Богдана Хмельницкого и Шевченко.

На местах работают эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы, а также сотрудники других соответствующих служб.

Правоохранители проводят эвакуацию людей и обследуют офисные помещения и прилегающие к ним территории.

Сейчас устанавливается личность анонима, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее 29 мая поступила информация о заминировании пяти бизнес-центров во Львове.