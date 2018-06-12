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За прошедшие сутки, 11 июня, российско-оккупационные войска 27 раз нарушали режим прекращения огня, из них 11 раз применяли запрещенное минскими договоренностями вооружение.

«На использование оккупантами артиллерии, минометов, БМП и стрелкового вооружения подразделения Объединенных сил решительно отвечали адекватным огнем и не позволили врагу улучшить тактическое положение», - говорится в сводке.

На луганском направлении противник не прекращал попыток ослабить оборонительные рубежи в районе населенного пункта Новотошковское. На горловском направлении активная оборона подразделений Объединенных сил продолжалась в районах населенных пунктов Троицкое и Светлодарск, на донецком – вблизи Авдеевки и Песок. Оставалась напряженной ситуация на мариупольском направлении в районах населенных пунктов Ломакино, Водяное и Широкино.

Во время боевых действий прошедшие сутки трое военнослужащих получили ранения.

По данным разведки, двое оккупантов уничтожены и трое ранены.

 
ForUm

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