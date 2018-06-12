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11 июня 2018 в Украине начала работу миссия Китайской Народной Республики по оценке системы государственного контроля за производством черешни. Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

Ожидается, что во время работы миссии КНР в Украине будет сделан анализ фитосанитарного риска при экспорте украинской черешни в КНР, а также отработан проект протокола фитосанитарных требований на экспорт этой продукции на китайский рынок.

Также планируется, что представители КНР посетят Запорожскую, Херсонскую и Днепропетровскую области, где ознакомятся с особенностями выращивания, хранения, пакетирования черешни и фитосанитарными процедурами, которые осуществляются при проведении контроля в рамках формирования экспортных партий черешни.

По словам заместителя министра агрополитики Ольги Трофимцевой, сейчас украинские фрукты и ягоды поставляются в более чем 30 стран мира, в том числе в страны ЕС, и спрос на них постоянно растет. Это свидетельствует о признании украинской продукции международными партнерами, высоких стандартах ее производства и доверии к системе госконтроля за производством продуктов садоводства в Украине.

По данным Госпродпотребслужбы, Украина входит в топ-50 стран мира по производству фруктов и занимает 11 место по производству черешни. При этом за всю историю экспорта украинской черешни, Украине не было направлено ни одного уведомления о несоответствии этого товара фитосанитарным требованиям страны-партнера.

Стороны выразили надежду на плодотворную работу миссии КНР, которая является предпосылкой для открытия рынка Китая для украинской черешни.

 
ForUm

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