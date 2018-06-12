В ходе переговоров в «нормандском формате» на уровне глав МИД, которые состоялись в Берлине, впервые был предметно поднят вопрос политических заключенных.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам встречи, передает Укринформ.

«Впервые мы реально обсуждали освобождение наших политзаключенных и заложников... В первый раз была действительно реальная дискуссия, очень сложная для Лаврова (министра РФ)», - сказал дипломат.

Он назвал важным, что немецкий и французский коллеги Гайко Маас и Жан-Ив ле Дриан после встречи с родственниками политзаключенных и заложников «получили очень особую эмоцию» и поэтому были на стороне Украины, оказывая давление на Лаврова, говоря, что Россия не хочет забрать своих, не хочет говорить об обменах, начинать с Красным Крестом поиск пропавших на Донбассе.

Российский министр Сергей Лавров заверил, что украинский омбудсмен Денисова будет иметь доступ к тем, кто находится за решеткой. «Важно, чтобы она имела доступ ко всем», - отметил Климкин, который считает, что это будет самым первым малюсеньким шагом.

«Но реальная цель – освободить», - подчеркивает дипломат. Абсолютно принципиальным для него является вопрос освобождения всех. В ходе встречи он называл конкретные имена, в частности Олега Сенцова, Владимира Балуха, политических заключенных, которые сейчас голодают, кто находится в тяжелом состоянии.

Как сообщал ForUm, Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

Позже к нему присоединились Александр Кольченко и Александр Шумков. Позже Кольченко прекратил голодовку.

Кроме того, в аннексированном Крыму продолжает объявленное в марте голодание украинский активист Владимир Балух. Его общественным защитником является архиепископ Климент, именно он убедил Балуха употреблять минимальный набор продуктов (два стакана овсяного киселя, 50-70 граммов сухарей из черного хлеба и чай с медом), который поддерживает «балансирование на нулевой отметке».