В Киеве после поражения током на крыше электропоезда в реанимацию доставлен 13-летний парень.

По данным столичной полиции, ЧП произошло 10 июня на территории вокзального комплекса станции «Дарница».

Было установлено, что пострадавший - 13-летний киевлянин. В тот день он вместе со своими друзьями катался в электропоезде городского сообщения. По предварительным данным, когда поезд двигался, парень зашел между вагонами и вылез на крышу. Подросток взялся за железную дугу, которая передает электроток, и загорелся.

Ребенок получил общую высоковольтную электротравму, ожоги второй и третьей степени охватывают 55% поверхности тела. Сейчас парень в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении Киевской городской больницы №2.

По отношению к родителям пострадавшего мальчика и родителей его друзей составлены административные протоколы за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о внесении сведений о данном событии в Единый реестр досудебных расследований.

Всего с начала этого года в столице полицейские зарегистрировали 9 фактов таких нарушений, в 2017 – 7. В результате так называемого «проезд снаружи поездов» в прошлом году в Киеве погибло четверо детей.