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Президент Петр Порошенко поблагодарил лидеров стран «Большой семерки» и ЕС за мощный сигнал поддержки Украины.

«Саммит в Шарлевуа и мои контакты с руководством Семерки накануне этой встречи подтверждают, что Украина находится среди ключевых приоритетов Свободного мира», - написал он в Facebook.

Порошенко поприветствовал «четкий консолидированный месседж партнеров о том, что Кремлю следует избавиться от иллюзий и добросовестно выполнять свои обязательства».

«Условия предельно четкие: сначала уважение к международному праву, прекращение агрессии на Донбассе и возвращения Крыма Украине. В противном случае цена для Москвы за ее агрессию против Украины и вмешательство во внутренние дела других государств и в дальнейшем будет расти», - подытожил Президент.

Напомним, лидеры стран «Большой семерки» заявили о поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. 

 
ForUm

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