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По факту пожара в спортивном комплексе и на стрельбище Министерства обороны во Львове открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины (Небрежное отношение к военной службе).

Об этом сообщил военный прокурор Западного региона Олег Сенюк. 

«Досудебное расследование в указанном уголовном производстве (ч. 3 ст. 425 УК Украины) осуществляет Шевченковское отделение полиции Главного управления Национальной полиции во Львовской области, а процессуальное руководство – военная прокуратура Львовского гарнизона», - написал он в Facebook. 

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Продолжается комплекс следственных действий, по результатам которых будет установлен размер причиненного ущерба военному имуществу в условиях особого периода.

Напомним, в ночь на воскресенье, 10 июня, спасатели тушили пожар в здании спортивного комплекса Министерства обороны Украины. Также загорелось здание стрельбища, где находилось стрелковое оружие и патроны. Была проведена эвакуация боеприпасов. Жертв и пострадавших нет. 

 
ForUm

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