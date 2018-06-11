По факту пожара в спортивном комплексе и на стрельбище Министерства обороны во Львове открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины (Небрежное отношение к военной службе).

Об этом сообщил военный прокурор Западного региона Олег Сенюк.

«Досудебное расследование в указанном уголовном производстве (ч. 3 ст. 425 УК Украины) осуществляет Шевченковское отделение полиции Главного управления Национальной полиции во Львовской области, а процессуальное руководство – военная прокуратура Львовского гарнизона», - написал он в Facebook.

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Продолжается комплекс следственных действий, по результатам которых будет установлен размер причиненного ущерба военному имуществу в условиях особого периода.

Напомним, в ночь на воскресенье, 10 июня, спасатели тушили пожар в здании спортивного комплекса Министерства обороны Украины. Также загорелось здание стрельбища, где находилось стрелковое оружие и патроны. Была проведена эвакуация боеприпасов. Жертв и пострадавших нет.