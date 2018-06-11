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В Днепропетровской области СБУ разоблачила руководителей отделения одного из государственных банков на хищении средств клиентов

На Днепропетровщине сотрудники СБУ совместно с полицией разоблачили руководителей отделения одного из государственных банков Украины, которые присвоили полмиллиона гривен клиентов учреждения.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что и. о. управляющего отделением банка и его подчиненная разработали противоправный механизм. Злоумышленники «пользовались» оформленными, но не выданными картами клиентов из числа вынужденных переселенцев. Чиновники самостоятельно устанавливали ПИН-коды и через банкоматы снимали деньги.

Когда клиенты банка обращались с заявлением о пропаже денег со счета, то чиновницы выдавали наличные, которые снимали с любого другого карточного счета клиентов банка.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что должностные лица банка успели незаконно присвоить более полумиллиона гривен.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, продолжается комплекс следственных мероприятий для установления других возможно причастных к сделке лиц и дополнительных эпизодов противоправной деятельности.

Обвинительный акт в отношении руководителя отделения уже направлен в суд.

 
ForUm

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