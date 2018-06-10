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Лидеры стран «Большой семерки» заявили о поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Об этом говорится в совместном коммюнике, опубликованном по итогах саммита G7 в Канаде, сообщает 112 Украина.

«Мы вновь заявляем об осуждении незаконной аннексии Крыма и подтверждаем нашу непрерывную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы сохраняем нашу готовность помочь Украине в реализации ее амбициозной и необходимой программы реформ», - подчеркивается в документе.

Политики напомнили, что продолжение санкций четко связано с тем, что Россия не продемонстрировала полное выполнение своих обязательств в Минских договоренностях и уважение суверенитета Украины.

«Если того будут требовать наши действия, мы готовы ввести дополнительные ограничительные меры, чтобы увеличить ту цену, которую платит РФ за свои действия», - заявили лидеры стран G7.

Кроме этого, в «Большой семерке» призвали Россию «прекратить дестабилизирующие действия по подрыву демократических систем и свернуть поддержку сирийского режима».

При этом в G7 согласились «продолжать привлекать РФ к решению региональных кризисов и глобальных вызовов».

«Мы и дальше будем поддерживать гражданское общество России и развивать межличностные связи», - говорится в коммюнике.

Напомним, президент США Дональд Трамп поддержал возвращение России в клуб наиболее влиятельных государств мира.

С ним также согласился премьер Италии Джузеппе Конте.

Канада не поддержит возвращение к формату G8 с участием России, пока она продолжает оккупацию Крыма.

Россия была исключена из группы стран с самыми развитыми экономиками после аннексии украинского Крыма в 2014 году. Сегодня в группу входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

 
ForUm

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