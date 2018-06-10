9 июня восстановлено электроснабжение Донецкой фильтровальной станции, сообщает пресс-служба ГосЧС.

«По состоянию на 18:00 9 июня после проведения регламентно-наладочных работ запущена в работу ДФС и начат запуск воды в систему. По состоянию на 07:00 10 июня водоснабжение Авдеевки, сел Ласточкино и Орловка Ясиноватского района осуществляется в штатном режиме», - говорится в сообщении.

Напомним, 6 июня в 22:10 диспетчер Службы спасения 101 получил сообщение о том, что примерно в 21:35 в результате боевых действий произошло повреждение воздушной линии электропередачи 110 кВ «Макеевка - АКХЗ-2» (на временно неподконтрольной территории), произошло обесточивание и остановка Донецкой фильтровальной станции (ДФС), которая расположена в Ясиноватском районе Донецкой области. В связи с остановкой Донецкой фильтровальной станции было прекращено водоснабжение в Авдеевки.