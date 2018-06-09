В Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация местного уровня, сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Решение принято в связи с остановкой работы Донецкой фильтровальной станции.

Все остальные объекты газо-, водо- и электроснабжения в Донецкой и Луганской областях работают в штатном режиме.

Напомним, ДФС периодически попадает под обстрел боевиков. Несколько дней назад в связи с боевыми действиями она была обесточена.

Из-за обстрелов ДФС решено вывезти из нее запасы хлора (4 т.). Персонал станции также выведен.