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В Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация местного уровня, сообщает  Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Решение принято в связи с остановкой работы Донецкой фильтровальной станции.

Все остальные объекты газо-, водо- и электроснабжения в Донецкой и Луганской областях работают в штатном режиме.

Напомним, ДФС периодически попадает под обстрел боевиков. Несколько дней назад в связи с боевыми действиями она была обесточена.

Из-за обстрелов ДФС решено вывезти из нее запасы хлора (4 т.). Персонал станции также выведен.
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