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10 июня в 02:26 спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Клепаровская, 39 а, во Львове в 3-этажном административном здании, в котором находился также стрелковый тир, на территории Стрелкового комплекса с административными помещениями учебно-спортивной базы летних видов спорта Министерства обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

По прибытию спасателей на место происшествия было установлено, что горит кровля по всей площади помещения.

Спасатели вынесли из помещения тира патроны и стрелковое оружие.

Пожарные также не допустили распространения огня на помещение общежития, расположенного рядом. С целью обеспечения безопасности, из общежития эвакуировали 120 жителей.

Спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания в составе 8-ми звеньев газодымозащитной службы. Подано 16 стволов.

Пожар локализован в 05:35, ликвидирован в 7:51.

Причина возникновения горения устанавливается. В результате пожара никто не пострадал.
ForUm

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