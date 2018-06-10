Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл в Сингапур накануне запланированного саммита с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает ВВС.

Сам исторический саммит должен пройти во вторник на острове-курорте Сентоза, где идут последние приготовления, хотя не исключено, что лидеры встретятся лично еще до его официального начала.

Это будет первой в истории встречей лидера КНДР с действующим президентом США.

Перед вылетом на саммит в Сингапур Дональд Трамп назвал эту встречу «уникальной попыткой установить мир» и добавил, что он и Ким вступают на «неизвестную территорию - в самом прямом смысле слова».

Министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакаришнан опубликовал в «Твиттере» фото только что приземлившегося Кима.

В Вашингтоне надеются, что саммит запустит процесс, который в итоге приведет к отказу КНДР от ядерного оружия.

Отношения между двумя лидерами на протяжении последних 18 месяцев были крайне нестабильными: сначала они обменивались оскорблениями, но затем резко сменили тактику и объявили о планах исторической личной встречи, которую с тех пор уже успели отменить – и запланировать по новой.

Действующие главы США и Северной Кореи встретятся лицом к лицу впервые в истории. Бывшие американские президенты уже встречались с северокорейскими лидерами, но к тому времени они уже все покинули Белый дом.

«Это можно в какой-то мере сравнить со встречей президента Никсона с Мао Цзэдуном», - сказал в интервью Би-би-си Майкл Мадден из Института США и Кореи при университете Джонса Хопкинса.

Основной темой, несомненно, будет ликвидация ядерной программы Северной Кореи.

Ким Чен Ын и заявляет, что поддерживает создание безъядерной зоны на всем Корейском полуострове, но отказывается пообещать, что Пхеньян избавится от своего ядерного оружия.

«США будут настаивать на ликвидации ядерной программы Пхеньяна. Южная Корея также заявляет, что этот вопрос для нее приоритетный», - говорит Брюс Беннетт из исследовательского центра Корпорация RAND.

«Но следует не забывать о том, что Ким Чен Ын много раз заявлял, что не откажется от ядерного оружия», - говорит он.