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Украинский активист Владимир Балух, который 80-й день продолжает голодовку в крымском СИЗО, потерял 30 кг веса. Об этом 6 июня на пресс-конференции в Киеве сообщила адвокат Ольга Динзе, передает Радио Свобода.

«Балух объявил голодовку в конце марта 2018 года. В настоящее время он уже почти 2,5 месяца голодает. Единственное – у него несколько облегченный режим, после первого месяца голодовки он перешел на сухари и кисель, так как он похудел на 30 кг. Мы начинали его терять, и спасибо большое архиепископу Клименту, он уговорил его начать принимать хоть какую-то еду», – отметила Динзе.

Балух продолжает голодовку из-за несогласия с судебными преследованиями, которые называет сфальсифицированными.

Как ранее сообщал ForUm, в январе 2018 года подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

14 марта подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор украинскому активисту. Судья Тимур Сльозко исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов. В связи с этим приговор сократили на два месяца – до 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

19 марта Балух в знак протеста на объявленный приговор заявил о начале голодовки.
ForUm

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