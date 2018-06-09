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Под Торецком в результате обстрела боевиков женщина получила пулевое ранение, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

На момент обстрела жительница села Железного 1938 года находилась у себя в частном доме. Пуля залетела через окно. Пострадавшая госпитализирована в больницу с пулевым ранением лопатки.

Происшествие произошло вчера в 12:20.    

Полные обстоятельства происшествия выясняются.

Предварительная правовая квалификация - ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

Напомним, 28 мая в поселке Железный вблизи Торецка погибла 15-летняя девочка. По словам первого замглавы Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина, ребенок вышел во двор, где был убит осколком вражеского снаряда.

 
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