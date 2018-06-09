Под Торецком в результате обстрела боевиков женщина получила пулевое ранение, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
На момент обстрела жительница села Железного 1938 года находилась у себя в частном доме. Пуля залетела через окно. Пострадавшая госпитализирована в больницу с пулевым ранением лопатки.
Происшествие произошло вчера в 12:20.
Полные обстоятельства происшествия выясняются.
Предварительная правовая квалификация - ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.
Напомним, 28 мая в поселке Железный вблизи Торецка погибла 15-летняя девочка. По словам первого замглавы Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина, ребенок вышел во двор, где был убит осколком вражеского снаряда.
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