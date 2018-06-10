В июне стартует малая приватизация через систему ProZorro, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«В июне в Украине стартует приватизация небольших активов, которые не представляют стратегического значения для экономики, – через систему ProZorro, а значит - открыто и без злоупотреблений», - сказал глава правительства.

По его мнению, приватизация – это привлечение инвестиций в промышленность.

Гройсман отметил, что крупные активы, важные, будут сохранены в собственности государства. «А те, где можно привлечь капитал для обновления технологий и приумножения рабочих мест, пройдут подготовку с привлечением известных мировых советников», - сказал он.

«Эту практику прошли страны с высоким уровнем жизни. А мы, к сожалению, оставались с кучей проблем, которые сейчас надо урегулировать», - резюмировал премьер.