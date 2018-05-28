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В поселке Железный вблизи Торецка погибла 15-летняя девочка, ученица 9 класса СОШ №7, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Три дня назад она отметила свой день рождения, - написал он в Facebook. - Ребенок находился во дворе своей бабушки в то время, когда туда прилетел крупнокалиберный снаряд, выпущенный с рашистских позиций».

Жебривский выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей девочки.

По словам первого замглавы Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина, ребенок вышел во двор, где был убит осколком вражеского снаряда.
ForUm

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