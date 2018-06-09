Народный депутат Евгений Мураев утверждает, что в его высказываниях об Олеге Сенцове в интервью телеканалу 112 Украина, которое транслировали 7 июня, нет личного отношения к украинскому политзаключенному. Об этом он заявил в интервью телеканалу Newsone.

Мураев назвал обвинения нардепа Сергея Пашинского, которые повлекли за собой расследование ГПУ об госизмене, ложными.

«У Пашинского просто не было времени посмотреть оригинал моего комментария каналу 112. Я думаю, что это личное отношение ко мне», - утверждает депутат.

Мураев утверждает, что «неудобен» власти, и считает сложившуюся ситуацию политической расправой.

«Такого количества провластных ресурсов и каналов единовременно никогда обо мне не говорили. Лично Мураеву была посвящена часть заседания правительства. Сам Пашинский, блистая очками, говорил обо мне с трибуны Верховной Рады. В фейсбуке буря эмоций, переходящих в визг. А всего лишь было сказано «время все расставит на свои места». В том числе, в деле Сенцова», - написал он в Facebook.

Нардеп считает, что все политзаключенные нужны нынешней власти как жертвы, но для их освобождения ничего не делается.

«Примерно то же самое было, когда я еще на ток-шоу у Шустера в 2016 году говорил, что нынешней власти живая и здоровая Савченко не нужна. Патриотов корежило, и они пускали слюни. Чтобы в 2018 году с облегчением засунуть ее в украинскую тюрьму», - заявил Мураев.

Он отметил, что его высказывания перекрутили и этот «фейковый вброс» специально запустили в СМИ.

«Высосать из телефонного комментария дэржавну зраду плохо получается даже у опытных шакалов клавиатуры. Представители власти уровнем повыше не ходят со мной в эфиры потому, что знают: им нечего ответить», - подытожил Мураев.

Напомним, 8 июня фракции БПП и «Народный фронт» потребовали от Службы безопасности возбудить против внефракционного нардепа Евгения Мураева уголовное дело по статье «государственная измена».

Позже ГПУ внесла в Едрей сообщение о совершении нардепом преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 383 УК Украины.

Мураев назвал в эфире 112 Украина заключенного в России украинского кинорежиссера Олега Сенцова террористом.