Украинцев нет среди погибших и пострадавших туристов в Грузии, сообщила спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца.

«Обновления по трагедии в Грузии: по информации официальных органов, граждан Украины среди погибших или пострадавших в горах Грузии нет», - написала она в Twitter.

Ранее Эхо Кавказа сообщило, что во время сплава на реке Ачарисцкали в Хелвачаури погибли четверо туристов. По неподтвержденной информации, погибшие были гражданами Украины.