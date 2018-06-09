Специальный докладчик ООН по предотвращению пыток Нильс Мельцер сообщил 8 июня в Киеве, что в местах лишения свободы на неконтролируемой правительством части Донбасса не смог конфиденциально пообщаться с заложниками из числа украинских военных. Об этом сообщает Радио Свобода.

«Во время моего визита на территорию, которую контролируют вооруженные формирования у Луганска и Донецка, доступ к местам лишения свободы не отвечал требованиям моего мандата. Представители фактической власти предварительно определили учреждения для пребывания, и моя команда не могла посетить другие учреждения», - указал представитель ООН.

На неконтролируемой правительством части Луганщины Мельцер побывал в колониях №19 и №24.

«Мне не разрешили провести конфиденциальные интервью с задержанными и даже коллективные интервью общего характера были исключены удручающим и угрожающим присутствием персонала учреждения», - отметил Мельцер.

На оккупированной части Донецкой области представитель ООН посетил СИЗО №5 в Донецке.

«Я смог пообщаться индивидуально с четырьмя задержанными военными Вооруженных сил Украины, которых выбрали представители фактической власти, но, к сожалению, под наблюдением персонала тюрьмы, что не позволило обеспечить полную конфиденциальность», - сказал Мельцер.

Специальный докладчик ООН по предотвращению пыток вместе со своей командой с 20 мая по 8 июня в Украине оценивал общую ситуацию о запрете пыток или других видов обращения, унижающих человеческое достоинство. Спецдокладчик ООН рассказал, что посещая различные объекты на контролируемой Украиной территории, он получил беспрепятственную свободу передвижения ко всем местам, где люди были лишены свободы.

По состоянию на конец января в СБУ сообщали, что в заложниках на неподконтрольных правительству территориях Донбасса находятся 108 человек, десятки - в России, 402 человека считались пропавшими без вести. Последний раз обмен происходил в декабре прошлого года.