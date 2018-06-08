Генеральная прокуратура Украины внесла в Едрей сообщение о совершении народным депутатом Евгению Мураеву преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 383 УК Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

В частности, основанием для регистрации стало провозглашение с трибуны парламента нардепом Сергеем Пашинский речи о неправомерных действиях Мураева.

«Досудебное расследование вышеупомянутого уголовного производства поручено ГСУ СБУ, осуществление надзора за соблюдением законов в форме процессуального руководства – Генеральной прокуратуре Украины», - сообщила Сарган.

7 июня бывший член Партии регионов, внефракционный нардеп Евгений Мураев, который владеет телеканалом NewsOne назвал в эфире 112.Украина заключенного в России украинского кинорежиссера Олега Сенцова террористом.

«Сенцова можно по-разному воспринимать. Человек готовил поджоги и взрывы: для одной части населения он является террористом, для националистической части он является героем. И время покажет, кто прав», - заявил Мураев.

Фракции БПП и «Народный фронт» потребовали от Службы безопасности возбудить против Мураева уголовное дело по статье «государственная измена».

Соответствующее заявление от фракций с трибуны Верховной Рады 8 июня объявил народный депутат Сергей Пашинский.

К заявлению присоединилась и первый вице-спикер Ирина Геращенко, которая в знак протеста, заявила, что не примет ни одного приглашения от студии его канала, пока Мураев не извинится перед Сенцовым и призвала других нардепов присоединиться к этому бойкоту.

Народный депутат от «Народного фронта» Андрей Тетерук заявил, что возмущен ситуацией в информпространстве и требует от правительства реакции.

Гройсман ответил, что «согласен с оценками» Тетерука.