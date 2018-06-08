Президент Петр Порошенко встретился с семьями украинских заложников, которых удерживают в российских тюрьмах, на оккупированных территориях Донбасса и Крыма. Глава государства проинформировал о шагах, которые осуществляются для освобождения политзаключенных, и дальнейшие действия, сообщает его пресс-служба.

Президент выразил поддержку всем украинским заложникам и попросил передать им, что Украина и в дальнейшем будет бороться за их освобождение. Он также обратился к тем, кто голодает: «Вы все нужны нам живыми».

Во время встречи заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз зачитал обращение заключенного Владимира Балуха, который голодает уже более 80 дней. Он призвал к активным действиям государства по консолидации усилий патриотически настроенных граждан и представителей общественных организаций, которые ведут «святую борьбу с московитскими оккупантами». «Считаю, что создание консультативно-координационного совета при Президенте Украины значительно повысит эффективность действий государства по освобождению политзаключенных, защиты прав и свобод граждан Украины во временно оккупированном Крыму и качественно улучшит информационную составляющую в борьбе с российской пропагандой. Объединив усилия государства и украинского общества Крыма, мы значительно приблизим время торжества высшей справедливости быть достойными хозяинами на своей, Богом данной земле. Крым - это Украина», - подчеркнул Балух.

Глава государства поддержал создание такого совета и поручил проработать этот вопрос и подготовить соответствующий указ.

«11 июня Павел Климкин отправляется на встречу министров иностранных дел стран «нормандского формата». И первым вопросом, кроме введения миротворческой миссии, режима прекращения огня и имплементации Минских соглашений, является вопрос заложников. Мы уже согласовали и скоординировали нашу позицию, французская и немецкая сторона нас поддерживают», - рассказал Президент.

Он также отметил, что на встрече Трехсторонней группы в Минске уполномоченный Президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко официально передала письмо со списком из 23 россиян, которые осуществляли шпионскую деятельность в Украине, для передачи РФ в обмен на украинских политзаключенных.

Порошенко обратился к уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой осуществить необходимые шаги для возможности посещения политзаключенных в Крыму.

Президент также сообщил, что встретился с принцессой княжества Лихтенштейн Софией, которая является одним из руководителей Международного комитета Красного Креста, и было договорено, что она поднимет вопрос об обеспечении регулярного допуска и гуманитарной помощи МККК украинским политзаключенным.

Он подчеркнул, что вопрос освобождения украинских заложников присутствует во всех его международных переговорах.

Как сообщал ForUm, Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

Позже к нему присоединились Александр Кольченко и Александр Шумков.

Кроме того, в аннексированном Крыму продолжает объявленное в марте голодание украинский активист Владимир Балух. Его общественным защитником является архиепископ Климент, именно он убедил Балуха употреблять минимальный набор продуктов (два стакана овсяного киселя, 50-70 граммов сухарей из черного хлеба и чай с медом), который поддерживает «балансирование на нулевой отметке».