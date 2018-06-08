Споры, надо ли показывать по ТВ футбол из России — не стоящая трата времени и эмоций

Признаться, первая, а потому в значительной степени эмоциональная, реакция: какая же она мелочная эта проблема - показывать или не показывать по украинскому ТВ футбол из России!

У нас с Россией несравненно более глубокие нерешенные вопросы. Россия отхватила кусок нашей земли, в оккупацию попали миллионы наших граждан, наш закон говорит, что Россия агрессор, практически каждый день на украинско-российском фронте гибнут или получают тяжелые ранения наши солдаты, а дипломатические отношения с агрессором не разорваны, Договор о дружбе, грубо нарушенный Россией, не денонсирован, в Украине свободно находятся не только российские дипломаты, но и масса других государственных и «общественных» организаций типа Россотрудничества, не говоря уже об обычных гражданах РФ. Торговля с Россией не прекращена, даже визовый режим не введен. Что такое на этом фоне трансляция «Интером» и НТН матчей чемпионата мира (не чемпионата же России!) по футболу? Безусловно, мелочь.

Но футбол, да еще и мировой финал — вещь суперпопулярная в Украине, поэтому эмоций вокруг этой мелочи будет немало. И уже есть. Проект постановления о запрете телетрансляции в Украине ЧМ-2018 одобрил парламентский комитет по вопросам свободы слова и информационной политики. Но Верховная Рада в повестку дня рассмотрение этого постановления не включила, то есть, по сути, уклонилась и от обсуждения, и от голосования. Понятно, слишком много болельщиков-избирателей будут недовольны. А патриоты, наоборот, будут недовольны разрешением трансляции. В таких ситуациях Верховная Рада обычно избегает конкретных решений. К сожалению, для большинства народных депутатов, как для истинных политиков, вопрос выборов, то есть вопрос быть или не быть им у власти, перевешивает любые другие, даже такие, как вопросы войны и мира.

В социальных сетях уклоняться от решения (в смысле выражения позиции) никто не будет, а потому споры по поводу целесообразности и оправданности запрета будут ожесточенными. Народный депутат и журналист Сергей Лещенко категорически (и эмоционально) не согласен с решением парламентского комитета, ему уже не менее категорично (и эмоционально) ответила журналист Марина Данилюк-Ярмолаева. Поэтому страсти блогеров уже закипели. Впрочем, раньше или позже они закончатся, хотя бы с окончанием чемпионата, и все, конечно, останутся при своем мнении, никто никого не убедит. Так заканчиваются 99% всех дискуссий-споров.

Останутся уже упомянутые более важные проблемы войны с Россией. И самая первая из них — проблема определенности. Война идет, но украинское общество в целом этого не осознает. Заметим, что речь идет не о том, правильная ли эта война с нашей стороны или не правильная, братья нам россияне или не братья, отвоевывать Донбасс и Крым силой или идти другим путем. В этих и подобных вопросах полного консенсуса никогда и нигде не бывает. Люди не хотят воевать, не хотят рисковать жизнью, это проявление инстинкта самосохранения, который бессмысленно отрицать.

Речь идет о другом общем осознании: Украина ведет вооруженную борьбу с Россией, и, поскольку враг очень силен и его цель — уничтожение государственности Украины, эта война требует от Украины максимального напряжения сил. Осознание это приходит от четкого объявления войны (не обязательно формального, но такого, что поймет общество) государством. Государство должно сказать своим гражданам: мы воюем и ради победы требуем от вас жертв. Разумеется, государственные служащие должны первыми показать пример жертвенности, чтобы иметь моральное право требовать ее от других. А уже потом каждый гражданин выбирает, воевать ему, рискуя жизнью, здоровьем, благосостоянием, или сбежать с этой войны, рискуя быть наказанным за дезертирство. Образно говоря, пока каждый гражданин Украины не будет поставлен перед этим жестким выбором, нам не видать победы в войне с Россией.

Такая война, как наша с Россией, не выигрывается добровольцами. Честь им и слава, но победить Россию смогут только украинцы, мобилизованные на войну государством и без их на это согласия. Давно и не нами справедливо сказано, что несчастно то государство, которое защищают только добровольцы.

Очевидно, что осознание украинцами войны с Россией благодаря четкой позиции государства, сразу снимет все проблемы вроде транслировать или не транслировать футбол из России. Такого вопроса просто не возникло бы! Конечно, не транслировать! Конечно, в Россию ехать нельзя! И потому, что это помощь врагу, и потому, что за это государство Украина накажет! Какой к черту футбол, когда идет война не на жизнь, а на смерть!? Вот и все, проблема решена.

К сожалению, до такой четкости и простоты нам еще неблизко! Пока что мы только к ним идем, поэтому и тратим время и эмоции на мелочь.