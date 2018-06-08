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Канада будет продолжать поддерживать Украину и увеличит размер помощи. Об этом во время встречи с министром обороны Степаном Полтораком заявил министр национальной обороны Канады Харджит Сингх Сейджжан, сообщает пресс-служба Минобороны.

Во время двусторонней встречи речь шла о принятии решения о совместной обработке перечня вооружения, военной техники и оборудования, необходимого для осуществления обороны Украины и развития способностей ВС Украины.

«Канада будет продолжать поддерживать Украину и увеличит размер помощи. Я отмечаю прогресс в реформировании оборонного ведомства Украины, я доволен, как идет процесс тренингов украинских военнослужащих, которые осуществляют канадские инструкторы. Уверен, нам необходимо продолжать и расширять возможности сотрудничества, идти дальше и совершенствовать способность ВС Украины», - сказал Сейджжан.

Полторак поблагодарил и дал положительную оценку всем совместным проектам, которые происходили с участием двух сторон.

«Все, что мы делаем вместе, всегда имеет хороший результат. На сегодня я не могу вспомнить ни одного плохо отработанного решения. Это происходит потому, что все решения вы делаете с открытым сердцем и душой», - сказал Полторак.
ForUm

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