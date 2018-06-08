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По факту разгрома лагеря ромов в Национальном парке «Голосеевский» на территории Святошинского района столицы открыто уголовное производство, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«Вчера в Национальном парке «Голосеевский» на территории Святошинского района столицы сотрудники полиции проводили профилактические мероприятия. В результате проведения таких мероприятий в месте временного поселения в парке были установлены личности всех присутствующих там граждан. А именно - представителей ромской народности», – говорится в сообщении.

В главе отметили, что после того, как люди, которые жили во временном поселении, оставили его, группа лиц одной из общественных организаций с топорами и молотами прибыла на территорию парка. «Снимая все на видео, они разбили временные сооружения, препятствуя работникам парка и лесного хозяйства расчищать территорию. В результате таких действий никто не пострадал», – подчеркнули в полиции.

По факту этих действий полицией Киева открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. В рамках уголовного производства будут установлены и привлечены к ответственности все активные участники этого события.

«Полиция будет жестко реагировать на нарушения закона независимо от того, членами каких организаций являются нарушители. Никто не вправе осуществлять незаконные действия, ставить псевдо ультиматумы или ради пиара проводить показательные погромы в отношении других граждан. В частности, и в отношении представителей этнических меньшинств. За такие действия предусмотрена установленная законом ответственность, к которой будут привлечены все нарушители. Независимо от того, в составе каких общественных организаций или формированиях они находятся», – сказано в сообщении.

Напомним, 7 июня представители «Национальных дружин» разгромили лагерь ромов в Национальном парке «Голосеевский» на территории Святошинского района столицы.
ForUm

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