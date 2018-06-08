Соединенные Штаты поддерживают Украину и призывают Россию вывести свои войска с Донбасса, заявила официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт, сообщает «Новое Время».

«Май был самым кровавым месяцем в этом году для украинских солдат, защищавших свою страну от российской агрессии: десять убитых и 91 раненый. Соединенные Штаты поддерживают Украину и призывают Россию вывести свои войска с Донбасса», – написала Нойерт в своем Twitter.

Напомним, спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что Украина не сможет вернуть уже захваченную Российской Федерацией территорию.