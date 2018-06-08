также в разделеОбщество
Канада увеличит размер помощи Украине
Дело об убийстве Бузины рассмотрит суд присяжных 21
Полиция взяла под охрану 7 человек из «списка 47» 25
Украина закрыла ряд участков Азовского и Черного морей 120
7 июня. Картина дня 33
Лидеру одесского «Автомайдна» предоставят госохрану 134
ВР отложила введение штрафов за отсутствие счетчиков на тепло и воду 27
В банковской ячейке Вышинского нашли пистолет и $200 тысяч 41
На Донбассе задержали кухарку боевиков 36
Путин прокомментировал вероятность обмена Сенцова на Вышинского 56
В материалах хакеров вскрылись крупные суммы украинской коррупции 90
Грицак: Украина докажет причастность РФ к покушению на Бабченко 31
На Луганщине арестовали информатора «ЛНР» 25
Во время задержания в марте 2014 года Алексей Гриценко мог сдать ФСБ Сенцова и Кольченко 96
И. о. главы Минфина назначили Маркарову 40
СБУ: Россия может инсценировать теракты во время ЧМ и обвинить Украину 43
Экс-чиновник полиции намошенничал 100 тысяч 25
Из плена боевиков освободили студента, поднявшего в Луганске флаг Украины 65

Высший антикоррупционный суд можно создать до конца 2018-го, а первые дела он будет рассматривать в первой половине следующего года.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, пишет ТСН.

По его словам, после принятия парламентом закона о суде, он и Президент Петр Порошенко обратились к международным организациям, которые должны представлять своих кандидатов в общественный совет международных экспертов, чтобы они как можно быстрее сделали это.

«Я уверен, что в следующем году мы будем свидетелями первых дел этого суда. И поверьте мне, это будут приговоры, которыми будет гордиться вся Украина. Это будут приговоры, которые изменят нашу страну», - заявил Парубий.

Как ранее сообщал ForUm, 7 июня Верховная Рада поддержала законопроект 7440 о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги