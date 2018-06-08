Высший антикоррупционный суд можно создать до конца 2018-го, а первые дела он будет рассматривать в первой половине следующего года.



Об этом заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, пишет ТСН.

По его словам, после принятия парламентом закона о суде, он и Президент Петр Порошенко обратились к международным организациям, которые должны представлять своих кандидатов в общественный совет международных экспертов, чтобы они как можно быстрее сделали это.

«Я уверен, что в следующем году мы будем свидетелями первых дел этого суда. И поверьте мне, это будут приговоры, которыми будет гордиться вся Украина. Это будут приговоры, которые изменят нашу страну», - заявил Парубий.

Как ранее сообщал ForUm, 7 июня Верховная Рада поддержала законопроект 7440 о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда.