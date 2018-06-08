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Из-за сбоя в работе социальной сети Facebook множество частных записей оказались доступны для публичного просмотра. Об этом сообщает УНИАН со ссылкойна The Verge.

Так, из-за ошибки настройки данных учетные записи были изменены без ведома их хозяев. В результате сообщения и материалы, которые данные пользователи размещали в соцсети, считая, что их увидят только ограниченная группа людей, стали доступны всем желающим.

Речь идет о записях, которые пользователи отметили как предназначенные для ограниченного круга людей. В результате ошибки настройки данных некоторых учетных записей изменились без ведома пользователей, и личные посты стали доступны широкой общественности.

Сбой произошел в период с 18 по 27 мая, говорится в публикации. В компании его заметили 22 мая, но исправили ситуацию только через пять дней. Причиной произошедшего представители Facebook назвали испытания новой функции соцсети. В компании извинились за ошибку и заявили, что сейчас она уже устранена.
ForUm

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