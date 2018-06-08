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За прошедшие сутки, 8 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной, интенсивность боевых действий, которые продолжались по всей линии соприкосновения, увеличилась, сообщает пресс-центр ООС.

Российско-оккупационные войска 10 раз применяли запрещенные Минскиими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм и 2 раза артиллерию калибра 122 мм. Всего за минувшие сутки зафиксировано 37 нарушений прекращения огня противником.

На луганском направлении активно боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское, где в течение суток противник четыре раза использовал минометы и танк. На горловском направлении бои не прекращаются вблизи поселка Зайцево. На донецком направлении - в районе населенного пункта Каменка. Имеет признаки обострения ситуация на мариупольском направлении - в районах поселков Водяное и Лебединский, где, в общем в течение суток, враг выпустил по меньшей мере 85 мин и снарядов. С целью недопущения продвижения противника в сторону наших позиций и подавления его огневых точек, подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ, надежно удерживая позиции.

Как уже сообщалось, вчера утром, противник, пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, совершил террористический акт в населенном пункте Голубовское на Луганщине, находящегося под оккупацией российских войск. Контрбатарейными радарами и другими средствами объективного контроля зафиксировано, что обстрел гражданского микроавтобуса террористами осуществлен 82-мм минометом с северной окраины населенного пункта Донецкий.

За прошедшие сутки в боях ранения получили четверо наших воинов, их безотлагательно были эвакуировали в госпиталь.

По данным разведки, противнику нанесены потери: один оккупант уничтожен и двое –ранены. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
ForUm

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