Турция не признает присоединение Крыма к России и продолжает считать его аннексией, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Министр призвал не забывать об этом и другие страны, сообщает РБК.
Тему Крыма глава турецкого МИД затронул во время встречи с членами ассоциации культуры и помощи крымским татарам. Чавушоглу подчеркнул, что Анкара всегда выступала в поддержку территориальной целостности Украины. «Мы никогда не забудем о том, что произошло в Крыму, никогда. Мы считаем случившееся аннексией Крыма», — заявил он.
Чавушоглу отметил, что некоторые европейские страны начали «забывать» то, что произошло в Крыму. По его мнению, в этом случае они также должны нести ответственность за то, что происходит в Украине. «Мы напоминаем им, что если сейчас вы забудете о Крыме и завтра в Украине что-нибудь случится, вы будете нести ответственность за это», — подчеркнул он.
Глава МИД Турции подтвердил, что Анкара будет продолжать оказывать Киеву помощь и «никогда не забудет, что Крым является частью Украины». Он сообщил, что в скором времени две страны будут готовы подписать соглашение о создании зоны свободной торговли. Кроме того Чавушоглу отметил развитие отношений двух стран в сфере туризма. Он напомнил, что в 2017 году Турцию посетили 1,4 млн украинских туристов.
Вместе с Чавушоглу на мероприятии присутствовал глава МИД Украины Павел Климкин. В Турцию он прибыл с рабочим визитом, приуроченным к 74-й годовщине депортации крымских татар.
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