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Сегодня, 7 июня, около 10:30 в населенном пункте Голубовское, что на временно оккупированной территории Луганской области, террористы взорвали взрывное устройство, от которого пострадали местные жители, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

«В жилом квартале населенного пункта террористы взорвали взрывное устройство, от которого пострадали местные жители. Российские оккупанты прибегают к подобным преступлениям против мирного населения с целью дискредитации Объединенных сил и запугивания граждан», - говорится в сообщении.

Командование Объединенных сил подчеркивает, что принимает все возможные меры для сохранения жизни граждан по обе стороны линии разграничения, не ведет обстрелы мирных населенных пунктов, не размещают позиций подразделений в жилых кварталах и рядом с ними.

«Теракт российско-оккупационных войск в населенном пункте Голубовское является очередным доказательством нарушения норм Международного гуманитарного права и военным преступлением оккупантов против мирного населения», - резюмировали в штабе.
ForUm

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