По состоянию на 18:05 6 июня в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения пожар локализован на общей площади около 2 га. Продолжаются мероприятия по полной ликвидации возгорания, сообщает пресс-служба ГосЧС.

«Ситуация контролируется. Открытого огня нет, наблюдается тление двух ячеек лесной подстилки, травы, поваленных деревьев и пеньков», - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 35 ед. тех. и 150 человек.

Авиация ГосЧС с начала работ осуществила 66 сбросов (294 тонн) воды.

Радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы.

Напомним, 5 июня в 10:10 в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 10 га.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов, в Чернобыльской зоне отчуждения и на прилегающих территориях в результате пожара в настоящее время радиационная обстановка не ухудшилась.

По факту пожара начато уголовное производство.