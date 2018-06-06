По состоянию на 12:00 6 июня, в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения продолжаются мероприятия по ликвидации отдельных очагов пожара на общей площади около 3 гектаров, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Ситуация контролируется. Открытого огня нет, наблюдается тление двух ячеек лесной подстилки, травы, поваленных деревьев и пеньков.

К тушению пожара привлечены 35 единиц техники и 150 человек.

Авиацией ГосЧС с начала работ осуществлено 39 сбросов (186 тонн) из них самолетами Ан-32П осуществлено 18 сбросов воды (144 тонн), вертолетом Ми-8 осуществлен 21 сброс воды (42 тонны).

Радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы.

Так, в Киеве радиационный фон составляет 11 мкР/час (безопасный уровень - до 30 мкР/ч). В городе Чернобыль – 32 мкР/ч (безопасный уровень - до 50 мкР/ч).

На промышленной площадке Чонобильской АЭС радиационный фон составляет 51,6 мкР/ч (безопасный уровень - до 140 мкР/ч).

Напомним, 5 июня в 10:10 в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 12 га.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов, в Чернобыльской зоне отчуждения и на прилегающих территориях в результате пожара в настоящее время радиационная обстановка не ухудшилась.

По факту пожара начато уголовное производство.

По состоянию на утро 6 июня площадь пожара составляла около 5 гектаров.