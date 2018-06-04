В России заблокировали перевод средств на счет незаконно заключенного украинца Павла Гриба. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его отец Игорь Гриб.

«Госфинмониторинг РФ заблокировал перевод средств на счет Павла. Такая информация получена по итогам посещения Павла в СИЗО-5 г. Краснодар украинскими консулами на прошлой неделе», – отметил он.

По словам отца заключенного, зашита долго требовала от администрации СИЗО позволить Павлу покупать за собственные средства жизненно необходимые лекарства и продукты питания.

«И вот новый «ход» российской стороны. Другое слово кроме издевательство трудно подобрать. Как выдержит больной организм после 9,5 месяцев содержания отсутствие лекарств и обычной чистой питьевой воды (приобретается в СИЗО) - не известно. Борьба продолжается», – подчеркнул он.

Как сообщал ForUm, 24 августа 2017 года 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.

7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.

15 декабря 2017 года суд города Краснодар продлил арест Грибу до 4 марта.

Украинца обвиняют в подготовке к террористическому акту на школьной линейке в Сочи.

30 апреля суд продлил Грибу срок пребывания в СИЗО еще на два месяца - до 4 июля.