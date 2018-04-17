Основания для повышения минимальной зарплаты есть уже сегодня, заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова», сообщили ForUm’у в пресс-службе Минсоцполитики.

«Я считаю, что резервы и основания для повышения минимальной заработной платы есть уже сегодня. Если будет принято соответствующее решение Кабинетом Министров, воплощено в соответствующий законопроект изменений в Государственный бюджет и представлено в Верховную Раду. Такое решение может быть принято по результатам анализа экономической ситуации Кабмином для дальнейшего рассмотрения в Верховной Раде», - заявил Рева.

Министр также отметил, что в заключительных положениях госбюджета указано, что по результатам экономического развития первого квартала 2018 будет рассмотрена возможность по увеличению размера минимальной заработной платы в Украине.

«Пока таких результатов по результатам первого квартала нет, потому что данные официальной статистики будут чуть позже. Когда мы их получим в полном объеме, тогда этот вопрос будет рассмотрен и будет принято соответствующее решение», - пояснил министр.

Напомним, в Украине с 1 января 2018 года минимальная заработная плата увеличивается на 523 гривни – до 3723 гривен. Это предусмотрено в государственном бюджете на 2018 год.

Ранее Президент Петр Порошенко заявил, что Кабинет Министров поддержал его инициативу по поднятию минимальной заработной платы до 4100 гривен и учел соответствующие предложения в проекте государственного бюджета на 2018 год.