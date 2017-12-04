Кабинет Министров поддержал инициативу Президента Петра Порошенко по поднятию минимальной заработной платы до 4100 гривен и учел соответствующие предложения в проекте государственного бюджета на 2018 год. Об этом Президент заявил на II Всеукраинском форуме объединенных общин, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Он отметил, что обратился с письмом в Кабинет Министров и предложил в следующем году выйти на соответствующий уровень минимальной зарплаты.

«Я хотел бы поблагодарить правительство и премьер-министра, что есть ответная реакция на мое обращение уже в проекте государственного бюджета. И мы, по итогам улучшения инвестиционного климата и поступлений в бюджет, сможем проанализировать по итогам полугодия или 3-х кварталов, и принять решение о повышении минимальной заработной платы до 4100 грн», - отметил Президент.

Он также напомнил о своей встрече с представителями деловых кругов в минувшую пятницу: не впервые предприниматели подняли вопрос о дефиците рабочих кадров. «Это проблема и этот дефицит означает, что в Украине начала расти стоимость рабочей силы», - отметил он.

По его словам, стоимость рабочей силы, начала расти на сегодняшний день не только в государственном секторе, но и в экономике. «И тот, кто хочет, чтобы квалифицированная рабочая сила работала на предприятии, должен думать, как приближать уровень заработных плат до уровня заработных плат в соседних странах, в том числе странах Европейского Союза. Если там предлагают украинцам сейчас по 400, 500, 600 евро, то мы также должны осуществлять шаги для того, чтобы приближать заработную плату», - добавил он.

«Я считаю, что рост заработной платы - это положительный результат реформ, открытости границ, ориентации на европейские показатели», - подчеркнул Порошенко.

Президент отметил, что на вопрос о нехватке рабочей силы ответил - платите людям больше. «Больше заплатят - будет более квалифицированная рабочая сила, большая мотивация, больше поступлений в местные бюджеты, больше поступлений в Пенсионный фонд», - сказал он.

«По Пенсионному фонду государство свой шаг сделало. Два года назад мы кардинально, почти вдвое, снизили единый социальный взнос. И уже сейчас мы можем говорить об объективном и очевидном положительном эффекте», - сказал Президент. При этом Глава государства напомнил о решении властей по увеличению вдвое минимальной зарплаты. Он отметил, что «тогда было много критики, якобы это будет «душить бизнес и загонит в тень».

Порошенко подчеркнул, что это решение наоборот привело к выходу из тени бизнеса: «Беспрецедентное решение в условиях Украины. Это правильное решение и его следует продолжать».

Напомним, минимальная зарплата в 2017 году установлена с 1 января на уровне 3,2 тыс. грн.