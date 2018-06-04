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Сотрудники Главного управления столичной полиции задержали «вора в законе» Хдр Рашидова, известного в криминальном мире под прозвищем «Хидир», сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Согласно оперативной информации сотрудников уголовного розыска, 28-летний уроженец южной страны был коронован в Греции в 2014 году, там же находился под следствием за квартирные кражи. На своей родине человек отбывал наказание за создание преступной организации. Границу нашего государства он пересек после официальной смены фамилии и документов.

По данным оперативников, «Хидир» намеревался влиять на криминальные процессы в Украине, контролировать воров из квартир и частных домов. Кроме того, он прибыл в Украину для усиления влияния так называемого кутаисского клана «воров в законе».

Правоохранители подали документы об отмене вида на жительство в Украине гражданину южной страны и его принудительном выдворении за пределы границы нашего государства. В настоящее время «Хидир» вылетел в Стамбул с запретом въезда в Украину на пять лет.
ForUm

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