Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну относительно и.о. директора государственного предприятия «Морской торговый порт Усть-Дунайск» Владимира Швидченко, сообщает пресс-служба НАПК.

Национальное агентство установило, что Швидченко, находясь на должностях директора, а затем и.о. директора госпредприятия, имел потенциальный конфликт интересов, обусловленный личной имущественной заинтересованностью, при выполнении договоров о предоставлении услуг по использованию этим предприятием его собственного автомобильного транспорта.

Отмечается, что неизменный объем служебных полномочий руководителя предприятия, непрерывное пользование предприятием услугами по использованию автотранспорта Швидченко (в течение трех лет) указывают на продолжительный характер такого конфликта интересов.

Кроме того, установлено, что и.о. директора государственного предприятия не сообщал о наличии конфликта интересов, вызванного личной имущественной заинтересованностью, руководству Мининфраструктуры.

Согласно предписанию, Национальное агентство требует провести служебное расследование с целью выявления причин и условий, способствовавших невыполнению требований части первой статьи 28 Закона Украины «О предотвращении коррупции» и.о. директора государственного предприятия «Морской торговый порт Усть-Дунайск» и рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности.