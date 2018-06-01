Сегодня, 1 июня, состоялась встреча генерального прокурора Юрия Луценко и председателя Службы безопасности Василия Грицака с руководителями дипломатических представительств стран-представителей «Большой семерки», стран ЕС, Норвегии, Австралии, Европейского Союза и Совета Европы относительно проведенной 29 мая успешной спецоперации правоохранительных органов по предупреждению убийства журналиста Аркадия Бабченко, сообщает пресс-служба ГПУ.

Во время встречи послы были проинформированы о ключевых аспектах проводимой работы и тех целях, которые ставились при принятии решения о проведении контроля за совершением преступления в форме имитации обстановки преступления.

Акцентировано внимание международного сообщества на том, что именно выбранная стратегия позволила не только не допустить гибели журналиста, пресечь преступление, полностью задокументировать преступные действия организатора, получить доказательства его связи с заказчиком преступления, но и получить сведения о возможных потенциальных жертвах, против которых вероятно готовились террористические акты и убийства.

Генеральный прокурор Украины отметил, что проведена масштабная и сложная операция, информация, детали которой будут оперативно доведены до сведения общественности с учетом требований уголовного процессуального законодательства и интересов следствия.

Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила, что журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве выстрелом в спину.

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а его «убийство» было инсценировано.

По данным СБУ, убийство журналиста заказали российские спецслужбы.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора покушения.

В международной негосударственной организации «Репортеры без границ» выразили возмущение спецоперацией Службы безопасности с инсценировкой убийства Аркадия Бабченко.