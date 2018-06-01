Прокуратура отвергает заявление подозреваемого по делу планируемого убийства российского журналиста Аркадия Бабченко Бориса Германа о сотрудничестве с контрразведкой. Об этом в комментарии Радио Свобода сказал прокурор Руслан Кравченко.

«В настоящее время уже проверено, что он не был тайным или явным агентом департамента контрразведки СБУ», - заявил он.

Прокурор отметил, что подозреваемый Герман после задержания отказался от дачи показаний.

«Это первое, что мы услышали от подозреваемого... после того, как мы проанализировали материалы, доказательства, можно сказать, что это неправда. Совершенно точно установлено доказательствами, которые в настоящее время собраны, что это неправда», - сказал Кравченко.

Напомним, в четверг, 31 мая, Шевченковский районный суд арестовал подозреваемого в организации покушения на Бабченко Бориса Германа на 2 месяца без права на внесения залога.

Герман во время судебного заседания заявил, что он сотрудничает с контрразведкой.

Его защищает фирма адвоката Евгения Солодко, известного по делам Александра Ефремова и Юрия Крысина.