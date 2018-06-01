30 мая прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры приняли решение о достаточности собранных доказательств для составления обвинительного акта в уголовном производстве по подозрению Одесского городского головы Геннадия Труханова, чиновников Одесского горсовета и других лиц в завладении средствами городского бюджета в особо крупных размерах в результате приобретения по заведомо завышенной цене помещений бывшего завода «Краян» в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба САП.

В ходе следствия установлено, что цена зданий, которая была указана в отчете об оценке, заказанном руководителем ООО «Девелопмент Элит» как продавцом, методика проведения оценки была поставлена ​​под сомнение одним из департаментов Одесского городского совета, в связи с чем проект решения о приобретении помещения по цене 185 млн грн был завизирован «с замечаниями», изложенными отдельным документом.

Следует заметить, что указанное здание менее чем за два месяца до принятия решения Одесским горсоветом о покупке за 185 млн грн было приобретено другой фирмой только за 4 млн грн и внесено в уставный капитал ООО «Девелопмент Элит».

«Однако, несмотря на это, не имея экономического обоснования необходимости принятия проекта решения, как того требует регламент горсовета и, желая достичь общего преступного результата в виде одобрения депутатами проекта решения, Одесский городской голова, его заместитель на согласительном совете и на внеочередной сессии горсовета сообщили депутатам заведомо ложную информацию о принятии по результатам будущего голосования решения только на предоставление согласия на покупку помещения, а не о его покупке по конкретной цене, о готовности помещения к использованию и наличии в нем ремонта типа «эконом», о создании именно в предложенном к продаже помещении центра предоставления социальных услуг в формате «Прозрачный офис» в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины от 08.08.2016 № 578-р и соответственно софинансирования расходов на его ремонт и обустройство за счет средств государственного и местного бюджетов», - говорится в сообщении.

Обоснование необходимости принятия решения о приобретении помещения также касалось якобы и реализации проекта «Европейская мэрия», которого в действительности не существовало.

В итоге помещение таки было приобретено именно за 185 млн нрн. (за вдвое более высокой цене, установленной в ходе расследования), однако предмет преступления - средства в сумме 185 млн грн были вовремя арестованы судом по ходатайству антикоррупционных органов.

По поручению прокурора детективами Национального антикоррупционного бюро Украины 31 мая восьми подозреваемым и их защитникам открыты материалы досудебного расследования для ознакомления.

Напомним, 14 февраля 2018 года в аэропорту «Борисполь» детективы НАБУ и прокуроры САП задержали Одесского городского председателя Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана,подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины (Завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением).

Накануне, 13 февраля, детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении восьми предполагаемым участникам преступления, при этом четырем в порядке ст.278, ст.135 УПК Украины, поскольку на тот момент их местонахождение было неизвестно.