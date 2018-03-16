185 млн грн, которые были уплачены из городского бюджета Одессы за здание ОАО ХК «Краян», переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро, 13 марта 2018 следственный судья Соломенского районного суда Киева на основании ходатайства детективов НАБУ и прокуроров САП возобновил арест этих средств и принял решение об их передаче в управление АРМА.

«Это первый случай, когда имущество, арестованное по ходатайству НАБУ и САП, передано новосозданному агентству», - подчеркнули в НАБУ.

Напоминаем, в сентябре 2016 Одесский городской совет приобрел здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП «Завод Краян», за 185 млн грн у частной структуры, которая, в свою очередь, на начало 2016 году заплатила за этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, 11,5 млн грн.

Полученные от мэрии 185 млн грн фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности. Однако детективы НАБУ и прокуроры САП предотвратили эту попытку и добились наложения ареста на счета компании-продавца здания. В то же время, 1 февраля следственный судья Соломенского райсуда Киева отменил арест части средств частной компании в размере 92,34 млн грн.

В дальнейшем 6 февраля арест средств возобновлен по ходатайству прокуроров САП, а 7 февраля вновь отменен в рамках рассмотрения жалобы адвокатов на судебное решение от 21 декабря 2016 года. Однако из-за подозрения о возможной легализации средств, полученных в результате коррупционного преступления, эти средства на счету компании-продавца были заблокированы Государственной службой финансового мониторинга Украины. И 13 марта 2018 суд восстановил их арест.

14 февраля 2018 года в аэропорту «Борисполь» детективы НАБУ и прокуроры САП задержали Одесского городского председателя Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины (Завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением).

Накануне, 13 февраля, детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении восьми предполагаемым участникам преступления, при этом четырем в порядке ст.278, ст.135 УПК Украины, поскольку на тот момент их местонахождение было неизвестно.

обвинительным приговором суда.

