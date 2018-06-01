Парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики рассматривает возможность изменения ставок для растаможивания автомобилей.

Об этом в интервью Новому времени сказала глава комитета Нина Южанина.

«Сейчас мы склоняемся к тому, чтобы предоставить возможность растаможить автомобили по новым ставкам», - отметила она.

По словам Южаниной, новые ставки рассчитаны таким образом, чтобы они защищали страну от экологического вреда, который наносят старые автомобили.

«Ставки будут снижены. Сейчас на новый автомобиль с объемом двигателя в 1,6 тыс. куб. см акциз составляет € 427, возрастом до пяти лет — € 2 629, свыше пяти лет — € 3 906. По моей шкале, за новый автомобиль с таким объемом двигателя нужно будет заплатить € 150, до пяти лет (Евро-5) — € 300, 2005–2009 годы выпуска (Евро-4) — € 750, 2000–2004 годы (Евро-3) — € 1 500», - объяснила Южанина.

При этом за автомобили стандарта Евро-2 придется заплатить € 7 500, добавила Южанина.

«Здесь акциз будет выполнять регулирующую функцию, чтобы ограничить ввоз таких автомобилей в Украину», - заключила она.

Как ранее сообщал ForUm, по данным Государственной фискальной службы, в течение 2017 года в Украину было ввезено более 958,5 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией. Из них более 209,6 тыс. авто ввезены в режиме «транзита» и почти 748,9 тыс. автомобилей – в режиме «временного ввоза».

В свою очередь председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что законопроект о растаможивании автомобилей на иностранной регистрации уже готов.

По ее информации, после внесения изменений в законодательство переход на украинские номера уже ввезенным в Украину легковым авто с иностранной регистрацией обойдется их фактическим владельцам в 1,0-1,4 тыс. евро.